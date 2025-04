Un viaje de 24 horas: la odisea de Juanma Espinar

Un viaje de 24 horas. La aventura por llegar a Madrid de Juanma Espinar comenzaba ayer a las 10:30h de la mañana y ha finalizado hace unas horas llegando a la estación de María Zambrano a las 11 de la mañana. Su idea era ir y volver en el día, pero nunca llegó a Madrid porque el tren dejó de funcionar a la altura de Ciudad Real. "Nos quedamos tirados en mitad de la vía, en la nada. No teníamos cafetería y de las máquinas expendedoras los trabajadores sacaron los alimentos y lo repartieron entre los viajeros", ha indicado.

Desde que el tren se para hasta les dicen que les van a trasladar pasan cinco horas y media. "A las 18:00 nos dijeron que nos iban a trasladar al aeropuerto de Ciudad Real que estaba a 15 minutos andando", ha explicado Espinar en Por Fin, quien ha aclarado que "Las personas mayores y con dificultad fueron trasladadas por la Guardia Civil".

Una vez en el aeropuerto, trasladan a todos los viajeros a la estación de Ciudad Real y posteriormente a un pabellón, allí pasan la noche. "He dormido 5 horas mal contadas. Había sacos de dormir y mantas", ha narrado este joven malagueño. Esta mañana se ha levantado en Ciudad Real con la esperanza de poder volver a la Costa del Sol: "Ha sido caótico, algunos se han ido en taxi, otros en autobuses, han alquilado coches…, finalmente me he podido subir a un tren con destino Málaga".