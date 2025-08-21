VIRALÍSIMOS

Gorka Lasa e Ibai Martín, de Donosti a París en patinete

Gorka Lasa e Ibai Martín han decidido hacer realidad el objetivo de recorrer 1.000 kilómetros en un patinete sin motor

ondacero.es

Madrid |

Gorka Lasa e Ibai Martín han decidido hacer realidad el objetivo de recorrer 1.000 kilómetros en un patinete sin motor, durmiendo en hamacas, lavándose en playas y fuentes. Todo mientras documentan la aventura en redes sociales, donde acumulan millones de visualizaciones.

Más que un viaje, lo llaman una forma de vida y un homenaje a la cultura del ‘scooter’. Lo mejor es que no están solos: desconocidos en el camino ya les han dado comida, les han dejado cargar el móvil y hasta una ducha improvisada. Vamos a conocer un poco más de esta aventura que está revolucionando las redes sociales en Por fin con Isabel Lobo.

