Las claves de la misión 'Polaris Dawn' para el primer paseo espacial privado

Cuatro tripulantes civiles a bordo de una cápsula Dragon en el espacio han protagonizado un hito histórico. Hoy ha tenido lugar la primera caminata espacial ejecutada por una empresa privada, SpaceX, propiedad de Elon Musk.

En 'Por fin' hablamos sobre las principales claves de esta expedición, la 'Polaris Dawn', con Noelia Sánchez, ingeniera espacial. "Nos hemos quedado fascinados viendo cómo han salido al espacio en directo. Lo que hemos visto hoy es una empresa privada que lo ha ejecutado todo, desde el lanzamiento hasta los servicios que ofrecen al público en general", ha señalado.

De acuerdo con Sánchez, las empresas privadas ya "están tomando el relevo en muchas de las actividades" que antes ejecutaban las instituciones públicas. Afirma que se trata de "un cambio brutal" en el que "convivirán durante un tiempo las dos partes, la pública y la privada".

Las industrias privadas ya están ejecutando lo que antes conocíamos como el espacio tradicional"

Lo que ha conseguido hoy el empresario Elon Musk "es un hito, es la primera vez que se ejecuta este tipo de actividad por una agencia privada", ha señalado Sánchez. "Abre una puerta para la industria y para todas las empresas que están trabajando en el sector espacial" dentro del ámbito privado.

La expedición 'Polaris Dawn', que terminará seis días después de su despegue este martes, ya ha alcanzado más de 1.400 kilómetros de altitud respecto a la Tierra. Sus tripulantes han tenido una preparación de más de dos años para poder subirse a bordo de la nave espacial. "Tiene que haber una preparación física detrás, hay que soportar unas fuerzas enormes durante el lanzamiento", señala la ingeniera Sánchez.

Subirse a bordo de una nave espacial en una misión de estas características no solo requiere preparación física, sino que también cruza las líneas de la personalidad. "Tienes que ser una persona que sepa reaccionar a situaciones imprevistas", añade Sánchez. "Para poder hacer un lanzamiento así tiene que haber una preparación enorme".

Como en todo, siempre hay un mínimo de riesgo. Ser tripulantes civiles que no son astronautas y que no cuentan con la formación característica de esta profesión es, quizás, un factor que aumenta los riesgos en una expedición de este calibre. Sin embargo, Sánchez afirma que "hemos avanzado muchísimo en tecnología" en cuanto a riesgos técnicos se refiere, por lo que "son riesgos aceptables" y que no es absolutamente necesario ser astronauta para inmiscuirse en un viaje al espacio.