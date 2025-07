Cristina Medina recuerda su lucha contra el cáncer: "El proceso emocional que se pasa con esta enfermedad es brutal"

Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2024 se diagnosticaron más de 286.000 nuevos casos de cáncer en España, unos datos que podrían aumentar en la próxima década debido al envejecimiento de la población y a los hábitos de vida que tenemos. Contar con una red de apoyo emocional durante el tratamiento es fundamental para mejorar la adherencia terapéutica y para reducir los niveles de ansiedad y depresión.

Con el fin de construir una comunidad oncológica unida, ha nacido 'OncoloMeeting', una plataforma que conecta a pacientes con supervivientes, familiares, voluntarios y profesionales. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña '30 días 30 motivos' y surge de la propia experiencia de Cristina Medina, actriz española popularmente conocida, entre otros, por el papel de Nines en la serie 'La que se avecina'. Ella fue diagnosticada de cáncer de mama hace cuatro años. Desde ese momento habló sobre la incomprensión, las injusticias y el desamparo burocrático que sienten los pacientes. Ahora, una vez que ha superado la enfermedad, Medina ha lanzado esta plataforma con el fin de ayudar a los pacientes y a toda la comunidad oncológica.

"Cuando te enfrentas a esta enfermedad pasan muchísimas cosas por tu cabeza, muchísimos pensamientos catastróficos", afirma Medina. "Luego se pasa por un momento de duelo sobre ti misma, también se pasan muchos dolores, se pasa por muchos efectos secundarios, burocráticos y sociales; Mucho desamparo".

La importancia de sentirse escuchada

En el momento en el que el diagnóstico de cáncer es real, recuerda Medina, "la vida continúa al ritmo que siempre ha continuado y, sin embargo, tú no puedes participar de ella. Es algo muy extraño". Ella recuerda que compartir su experiencia le ayudó a darse cuenta de que había más personas en su situación. "Al compartirlo veía que no solo me pasaba a mí, que le pasa a todo el mundo. Hay muchas cosas en las que solamente alguien que está pasando exactamente por el mismo lugar que tú conoce. Porque yo me considero una persona bastante inteligente, emocionalmente hablando, y no tenía ni idea de que esos lugares existían. Es brutal por el proceso emocional que se pasa con esta enfermedad".

La vida continúa al ritmo que siempre ha continuado y, sin embargo, tú no puedes participar de ella

Medina también ha reflexionado sobre las etapas por las que atravesó durante la enfermedad, en las cuales sintió un gran desamparo social y burocrático, además de sobrecarga. Por esta y otras muchas razones, como que el enfermo se sienta acompañado y tenga una red de apoyo profesional cercana, nace la aplicación OncoloMeeting.