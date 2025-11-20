Julio Llamazares: "La guerra es el fracaso de la civilización, y cuando se escuchan los tambores y se ve el odio en redes, por ejemplo, corremos el riesgo de volver a repetir la historia"

Nemesio Alonso y Saturnino Díez, dos estudiantes de Magisterio de 18 años se alistaron como voluntarios en el bando nacional. No lo hicieron por ideología ni por filiación política, sino porque podían elegir destino. Así en el otoño de 1937 salieron de sus aldeas en la montaña de León para incorporarse al Regimiento de Transmisiones. Cruzaron la península ibérica de extremo a extremo y participaron en dos de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil española: la de Teruel y la de Levante, con un punto de inflexión en la sierra de Espadán (en Castellón) donde a punto estuvieron de perder la vida.

Cuando su padre le contaba estas historias, Julio Llamazares (que entonces era un adolescente) no le hacía mucho caso. Y, ahora, se arrepiente. Porque, aunque le gustaría saber más detalles de aquel viaje bélico, ya no es posible. Su padre -Nemesio Alonso- murió a los 76 años en 1996.

Casi nueve décadas después, el escritor ha recorrido los mismos escenarios que pisó su padre, en los mismos meses del año, para encontrar en el paisaje las respuestas a las preguntas que nunca le formuló.

Su historia, que en realidad es la de muchos españoles, la cuenta en su libro “El viaje de mi padre”, una novela dedicada “a todos lo que perdieron la Guerra Civil española, de uno y otro bando”.

Pese a no "prestar demasiada atención" a esas historias, Julio no se juzga, es algo generacional: "Yo creo que es algo generacional, es ley de vida cuando eres joven piensas que la única vida interesante es la tuya y como mucho, la de tus amigos. Y luego, con el tiempo te vas dando cuenta que no es así, de que todas las vidas son como las hojas de un árbol que se nutren unas de otras y se relacionan todas unas con otras. Pero cuando pasa el tiempo es cuando, cuando lo vas descubriendo y sobre todo cuando ya no están las personas a las que debiste escuchar y no les hiciste mucho caso."

Pero la casualidad le tenía reservado un encuentro, con Saturnino, el amigo y compañero de trinchera de su padre: "A raíz de morir mi padre, yo empecé a darle más vueltas a las pocas historias que contaba. Porque como todos los que vivieron para su desgracia, la Guerra Civil, no les gustaba mucho hablar de ello porque le debía traer malísimos recuerdos. Y Saturnino sobrevivió 20 años a mi padre. Murió hace 11, y a él le pude hacer algunas de las preguntas que no le hice a mi padre. Aunque también debo decir que a Saturnino tampoco le gustaba hablar y cuando le iba a grabar sobre por dónde fueron, por donde no fueron, siempre le decía pero deja la guerra ya en paz. Y no quería recordar tampoco, salvo los pocos momentos buenos."

Julio nos revela que buscaba en esas historias, en esos recuerdos: "Quería saber lo que sentía y lo que al final la literatura sirve para rodar en las emociones, para tratar de saber más de la condición humana, la propia y la ajena. Y quería saber qué sentirían aquellos dos chavales de 18 años, casi adolescentes, a los que el vendaval de la historia les llevó a varias de las peores batallas, como a miles de españoles y como en este momento, a miles de ucranianos de rusos. Por eso este libro que cuenta o trata de recuperar aquellas historias perdidas recorriendo los territorios donde sucedieron. El viaje está dedicado a los que perdieron la guerra civil de uno y de otro bando y a todos los que pierden la guerra, porque la guerra la pierden todos los que participan en ellas, salvo los que las provocan y los que se benefician de ellas, que los hay."