Ángela Bodega: "Hay ciertos acontecimientos de la vida que parece que no tienen importancia, y cuándo los ves sumados a los demás, te das cuenta de su valor"

Era la mañana del 26 de noviembre de 1990, los micrófonos de Onda Cero Radio resonaron por primera vez con la voz de Ángela Bodega, quien arrancó la emisora desde los estudios de la calle Velázquez 54 en Madrid.

Fue un arranque lleno de vértigo: apenas tenían dos minutos de producción preparados para los informativos, pero un equipo joven con ganas de empujar lo hizo realidad.

En ese ambiente de “día de locura”, la cadena brotó del silencio con presencia firme, dando el primer paso de un trayecto que hoy, con sus 35 años, sigue construyendo. En esta celebración no solo mira hacia atrás con nostalgia, sino hacia adelante, reflejando cómo aquella emisión pionera de Ángela Bodega se transformó en un medio de millones de oyentes…

Hoy está con nosotros para repasar toda esa etapa, de la que no recuerda darle una especial importancia, en el momento: "Hay ciertos acontecimientos de la vida que parece que no tienen importancia y sin embargo, cuando vas sumando y cuando vas pensando en ellos te das cuenta de que sí, de que han tenido mucha importancia. Y yo creo que con el tiempo sí que me he dado cuenta de la importancia que tuvo entonces ese inicio"

También ha dedicado unas palabras al entonces director de informativos: Luis de Benito: "El alma de aquella radio que era Luis de Benito, que era el director. Es cierto que también impulsó ese toque, ese ímpetu que tuvo la radio, esas ganas de hacer, esas ganas de estar presentes, esas ganas de comunicar. En fin, la verdad es que fue muy emocionante."

Ángela tiene claro que fue lo que les impulsó a crecer. "Creo que fue ese ímpetu de la juventud que decía, me da la sensación... No teníamos ataduras, entre comillas, no dependíamos de nadie. Como cuando tú llegas a una redacción y ya está hecha y ya está formada y ahí hay un montón de gente en la que dices bueno, pues ya tienen una trayectoria, no? Yo creo que precisamente ese ímpetu, ese empezar de cero, eso fue lo que lo que le dio la seña de identidad."