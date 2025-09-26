los dispares

Daniel Ramírez y Rebeca Marín debaten sobre temas como las pulseras o la flotilla en dirección Gaza

Todos los viernes Daniel Ramírez y Rebeca Marín analizan la actualidad de la jornada

ondacero.es

Madrid |

Desde las 15h hasta las 16h todos los viernes Daniel Ramírez y Rebeca Marín debaten sobre los principales asuntos del día.

Los periodistas llevan a examen la política española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tratamos varios temas:

  • Pulseras: Igualdad pidió 45 millones para fabricar dispositivos, pero finalmente solo quedó la opción de las chinas modificadas.
  • Junts agita el conflicto con Andalucía: con el dinero de los catalanes, los andaluces subvencionan gimnasios y el perro.
  • El buque Furor parte para apoyar a la flotilla que se dirige a Gaza.
  • ¿Por qué dibujar pene en los baches logra que se reparen más rápido que con años de quejas vecinales?
