Pablo Pombo, Ketty Garat y Pilar Velasco abordan temas como el juicio a Begoña Gómez o el sabotaje al avión de la ministra Robles

Desde las 15h hasta las 16h todos los miércoles Pablo Pombo, Ketty Garat y Pilar Velasco debaten sobre los principales asuntos del día.
Llevarán a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.
Hoy tratamos varios temas:
- Begoña Gómez ante un jurado popular.
- Últimos detalles sobre pulseras.
- El avión militar de la ministra ROBLES sufre un sabotaje a su paso por Kaliningrado. RUSIA y sus últimas acciones ponen a prueba a Europa.
- Trump arremete contra Europa hablando de inmigración.