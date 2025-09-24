los dispares

Pablo Pombo, Ketty Garat y Pilar Velasco abordan temas como el juicio a Begoña Gómez o el sabotaje al avión de la ministra Robles

Los dispares Pablo Pombo, Ketty Garat y Pilar Velasco analizan la actualidad de la jornada

Desde las 15h hasta las 16h todos los miércoles Pablo Pombo, Ketty Garat y Pilar Velasco debaten sobre los principales asuntos del día.

Llevarán a examen la actualidad española e internacional, la educación, la sanidad o los derechos sociales en Los Dispares.

Hoy tratamos varios temas:

  • Begoña Gómez ante un jurado popular.
  • Últimos detalles sobre pulseras.
  • El avión militar de la ministra ROBLES sufre un sabotaje a su paso por Kaliningrado. RUSIA y sus últimas acciones ponen a prueba a Europa.
  • Trump arremete contra Europa hablando de inmigración.
