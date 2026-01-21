Ángel: "Al fin he podido saber que Guillermo está bien, me han mandado un video"

Os voy a contar otra historia. Bueno, nos la va a contar Ángel. ¿Quién es Ángel?

Ángel es un hostelero de Alamut de ese pueblo y esta lleva días preocupado, muy preocupado, acordándose de alguien porque no sabe nada de ese alguien que se llama Guillermo, solamente sabe su nombre y que tiene ocho años, pero claro, nunca se le va a olvidar verlo llegar solo, herido, asustado en brazos de su hijo al hospital de campaña que se improvisó en la caseta municipal del pueblo.

Allí, mientras se organizaba el triaje de los heridos tras el descarrilamiento que costó la vida a 43 personas, es la cifra oficial. Padre e hijo ayudaban como podían cuando aquel niño apareció empapado con una herida en la cabeza y sin y sin nadie a su lado venía solo. La familia de Ángel se convirtió durante unas horas en un punto de apoyo inesperado. En medio de ese caos, el desamparo. Guillermo viajaba con su madre y su hermana, que fueron separadas tras el accidente y trasladadas a hospitales distintos mientras él permanecía en Alamut con heridas leves.

Hoy Ángel ha recibido un mensaje con un video de agradecimiento y por fin sabe que Guillermo se encuentra bien.