Las recaídas en adicciones se multiplican durante el verano

El informe que desarrolla el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, dice que el 17% de los jóvenes adultos consume Cannabis en España, más hombres que mujeres. Valencia es la segunda ciudad española en consumo de cocaína, la octava de Europa por delante de París y Amsterdam.

En verano las recaídas en las drogas aumentan por la presión social y por la mayor relación y espacio de ocio. Mantener la voluntad de no recaer es más difícil cuando el entorno del adicto no entiende que incitarle al riesgo no es ponerle a prueba, si no, ayudarle más bien poco.