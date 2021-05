¿Qué bulos lingüísticos te han colado a lo largo de tu vida?

Judith González nos habla sobre creencias muy arraigadas en algunos hablantes, que sin embargo, no tienen ningún fundamento lingüístico en 'Por fin no es lunes'. Hay afirmaciones que oímos infinidad de veces y que, aún siendo falsas, la gente repite con absoluta convicción. Nos pone un ejemplo sobre las mayúsculas. ¿Se acentúan?

La filóloga explica que “las letras mayúsculas se acentúan de acuerdo con las mismas reglas ortográficas que las minúsculas. De hecho, la Academia nunca estableció una normativa paralela para este tipo de letra; lo que sucedía era que cuando en las imprentas las páginas se componían con tipos móviles, era muy frecuente que se rompieran los acentos de los tipos de imprenta en relieve, especialmente los situados en las primeras líneas de las páginas.”

Judith continúa explicando que “por ello, muchos impresores renunciaron directamente a acentuar las mayúsculas. Además, durante mucho tiempo, las máquinas de escribir no contemplan el espacio para acentuar las letras mayúscula, lo que fortaleció el mito de que no debían acentuarse.” ¡No te pierdas los bulos lingüísticos que más nos cuelan y no nos damos cuenta!

PALABRA DE LA SEMANA

¡Los oyentes han hablado! La palabra ganadora de esta semana es ‘ceutí’. Ésta era una de las opciones frente a ‘estilidad’ y ‘turoperador’. ¿Qué significado tiene nuestra ganadora?