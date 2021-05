¿Por qué ponemos tildes a palabras que no la llevan?

Judith González nos hace un repaso por algunas palabras a las que ponemos tilde pero en realidad no la llevan en 'Por fin no es lunes'. “Los problemas con los acentos gráficos tienen una doble dirección. Hay veces que se nos olvida ponerlos, pero existen también palabras a las que con mucha frecuencia se les coloca la tilde cuando no deben llevarla”, reflexiona Judith.

Ante esta situación, nos pone un ejemplo claro: Estos días hemos tenido delante un caso clásico de este último tipo, y no es, ni más ni menos, que el nombre propio Rociito. ¿Lleva o no lleva tilde, ‘Rociito’? La filóloga lo aclara: “palabras como Rociito son voces llanas terminadas en vocal, dos vocales iguales seguidas forman siempre un hiato, el silabeo correspondiente es ro-ci-i-to, por lo que no se tilda. Igual que pasa con Rociito pasa con chiita, diita, tiito, etc. En todas esas palabras tenemos dos vocales i juntas.”

Otras palabras que típicamente se ven con tilde son verbos como fue, dio, vio y, sobre todo, el pronombre ti. Sobre estas, aclara: “Ninguna de estas palabras lleva tilde, las normas de ortografía establecen que los monosílabos no se acentúan nunca gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica. Así fue, dio, vio no llevan tilde. El caso ti suele acentuarse, yo creo, por analogía con otros pronombres como mí o tú. Pero estas formas la llevan para diferenciarse del mi y el tu adjetivos posesivos, son precisamente excepciones, casos de tilde diacrítica, por eso ti no debe tildarse.”

PALABRA DE LA SEMANA

¡Los oyentes han hablado! La palabra ganadora de esta semana es 'vacunodromo'. Ésta era una de las opciones frente a ‘suficientismo’ y ‘vermú’. ¿Qué significado tiene nuestra ganadora?