Sabino Méndez: "La sacralización de la diversidad nos puede llevar a trampas en las que no debemos caer"

Sabino Méndez aborda el tema de la diversidad, algo necesario aceptar en nuestra sociedad y que nos enriquece. "Allí donde todos piensan igual es porque nadie piensa demasiado, no hay pensamiento crítico". Pero esto nunca nos debe llevar a que esa variedad nos termine encerrando en una única elección. Hemos escuchado voces que intentaban justificar su posición con razones diversas que muchas veces se negaban unas a otras. ¿Cómo puede ser que las personas tengamos maneras tan opuestas de ver las cosas? ¿Todos tienen la razón? ¿O no la tiene nadie? ¿Cómo puede existir tal diversidad de planteamientos? "Los manipuladores de la diversidad son aquellos que quieren convencernos de que todo lo que se acoja a la diversidad es sagrado, que ha de ser bueno per se".