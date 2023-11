Sabino Méndez: "Recordemos que hubo épocas pasadas con un humor más incorrecto y amoral que a veces no era tan malo"

Octubre es el mes de conmemoración de James Bond, porque precisamente un 5 de octubre de 1962 se estrenaba la primera película de James Bond, 'Doctor No', y también coincidió con que ese mismo día se lanzaba el que sería el primer disco número uno en ventas de los Beatles, 'Love me do'. Con este hito se daba el comienzo de una década de cambios.

De entre todos los actores que han interpretado al mítico agente del Mi6, Sabino Méndez se fija en los matices que le dio al personaje Sean Connery. Las interpretaciones que nos regaló el escocés nos recuerda cómo en épocas pasadas, cuando las democracias estaban rodeadas de dictaduras y regímenes tiránicos, se podía combatir un mal mayor con cierto punto de incorreción.