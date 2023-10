Sabino Méndez: "Estamos pasando una época de nombres de grupos bastante discretos"

Poner nombre a lo que nos rodea es algo que siempre nos ha resultado muy importante a los seres humanos. Basta comprobarlo en las parejas que van a ser padres, hasta qué punto debaten y eligen con mimo el nombre del bebé que va a nacer. Hoy Sabino Méndez hace un repaso a los nombres de los grupos musicales por décadas y la importancia que tiene la elección de esos nombres para entender cómo se definían los músicos en cada década.

Desde la de los 50, cuando los nombres tenían un punto de ingenuidad, pasando por los 60 cuando empiezan a aflorar unas pretensiones culturas y estéticas como con los Beatles o The Who. Los años 70, una época que se quiso tomar demasiado en serio y los grupos tenían nombres casi sintéticos o basabados en los signos del zodíaco como el caso de los Scorpions. Hasta llegar a los 80 y los 90 cuando surgen los nombres más gamberros, siguiendo el espíritu del punk, como Kaka de Luxe y Glutamato Yeyé en los 80 o los Manolo Kabezabolo y No me pises que llevo chanclas.

A Sabino los nombres de los principales artistas de este momento como Bad Bunny, Lola Índigo o Bad Gyal, no le parecen tan llamativos ahora mismo, pero recuerda que esto va por modas y tenemos que estar preparados para lo que pueda venir en el futuro.