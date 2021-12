Ignacio Varela: "El odio al rico: 'abajo los que suben'"

A lo largo de la semana, han sido varias las voces críticas con el nombramiento de Marta Ortega, la hija del dueño del gigante textil Amancio Ortega, como nueva presidenta no ejecutiva de la compañía. Asimismo, otras noticias como la subida de precios en los conciertos de C.Tangana y en los menús de Dabiz Muñoz, han alarmado a las redes que criticaban el elitismo intrínseco a dichas decisiones.

Sin embargo, Ignacio Varela ha querido responder a dichas críticas por medio de la explicación del sistema económico que rige nuestras vidas. Nuestro sabio de guardia ha reflexionado en 'Por fin no es lunes' sobre los principios que fundamentan el capitalismo: el sistema económico que, dice, "hemos elegido" para gestionar una sociedad donde, por lo tanto, existen ricos y pobres.

"A mí me parece asombroso que todas las semanas tanta gente descubra escandalizada que existe una cosa llamada capitalismo, que es el sistema económico que hemos elegido". Así comenzaba Varela su discurso, perfectamente estructurado en torno a tres noticias de actualidad que, de algún modo, servirían para explicar el funcionamiento del capitalismo.

La heredera de Inditex

La pasada semana se decidió que Marta Ortega relevaría a su padre en la presidencia de Inditex, la mayor empresa española del mundo. Marta, será su próxima presidenta y las redes no han dudado en criticarlo por supuestamente atentar contra la denominada meritocracia que defienden las doctrinas liberales. No obstante, Varela ha defendido la posición de la empresa por el simple hecho de ser una organización privada, cuestión que concedería carta blanca a su propietario para gestionarla del modo que estime oportuno en tanto que arriesgará su propio dinero y no el del conjunto de la sociedad.

"Si la decisión de los Ortega es acertada, la empresa seguirá yendo bien y esa señora será aún más millonaria que su padre, pero si es fallida, la empresa se hundirá y ella se arruinará. En todo caso, está jugando con su riesgo, no con el nuestro", ha explicado Varela que, además, cuestionaba el dudoso criterio de un sector poblacional: "Resulta que el Gobierno hace un presupuesto calculando ingresos que no tendrá y gastos que no podrá pagar y nos parece de perlas, pero nos indigna lo que hacen con su empresa los dueños de una tienda de ropa", ha dicho.

Asimismo, ha querido resaltar la normalidad de esa decisión: "El dueño principal de esa empresa tiene 85 años, así que es natural pensar que no falta mucho para que su hija sea la próxima propietaria". Del mismo modo ha criticado que no se valore el hecho de que "una mujer joven se eche encima una responsabilidad como esa" porque lo cierto es que "ella podía haber dedicado el resto de su vida a vivir de las rentas del imperio que su padre construyó".

Los precios de Tangana y Muñoz

En aras de terminar de definir su posición, Varela ha recurrido a dos ejemplos más y es que resulta que recientemente el cantante C.Tangana ha elevado el precio de sus conciertos hasta situarlo en los 50 euros, un precio que muchos de sus seguidores han considerado excesivo. En cualquier caso, Varela lo tenía claro: "si el precio es excesivo o no lo decidirá el público; si el concierto se llena será que la decisión fue un acierto, y si fue un error, el concierto estará vacío y a la próxima bajarán el precio. Se llama ley de la oferta y la demanda", ha defendido.

Algo similar ha sucedido con el cocinero Dabiz Muñoz que ha encarecido el precio de sus menús en ciento diez euros, hasta situarlo en los 360 euros. Varela cuestionaba estas críticas porque lo cierto es que el cocinero tiene la libertad de establecer los precios de acuerdo a su propio criterio y el trabajo invertido y además, "muchas de las personas que han montado la cacería en las redes no tienen ni la intención de ir a su restaurante". Asimismo, apuntaba, "por mí lo puede poner a 1.000 euros porque, sencillamente, constato que no me afecta".

El odio al rico

Ignacio Varela ha querido indagar en las causas de este descontento generalizado y ha concluido que se debe a la aparición de "una cosa tan española como el odio al rico, haga lo que haga", ha declarado. Nuestro sabio de sábado ha situado a Pablo Iglesias en el ojo del huracán en tanto que se erige en el artífice de "un artículo delirante en el que básicamente se queja, no de que haya pobres, sino de que haya ricos".

"La máxima expresión de esta reacción iracunda la he visto en Pablo Iglesias", ha puntualizado, agregando que "Iglesias es el político que mejor representa al Homo Hispánicus: esa especie carpetovetónica cuya actitud ante el mundo se resume en el lema 'abajo el que suba', salvo si el que sube es él", ha expuesto tajante.

Varela ha finalizado con dos declaraciones de principios: "primero, no me molesta la riqueza, sino la pobreza; por eso, me gusta Dinamarca y me encabrona Venezuela; segundo, para mí la igualdad hay que establecerla en el punto de salida, no en el de llegada, y a partir que cada cual llegue donde quiera y pueda llegar, porque si tu estableces la medida de la igualdad en la meta y no en la salida, entonces, la 'mediocrecracia' habrá sustituido la meritocracia".