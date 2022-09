Alaska e Isabel II

Isabel II, recientemente fallecida, merecía una sección propia, como adelantó ayer Olvido en Málaga. Y aquí la tiene.

La primera canción es 'Mull Of Kintyre' interpretada y grabada por Paul McCartney en el grupo que creó con su mujer tras 'The Beatles'. Se escucha de fondo el sonido de las gaitas, utilizadas en esta canción.

La segunda canción es 'God Save the Queen' de Sex Pistols. Esta canción se creó cuando se hizo el segundo jubileo, el de los 25 años. Es una canción contraria a la monarquía, aunque ahora quieran decir lo contrario.

La tercera canción 'God Save the Queen', pero este el himno nacional. Es Bryan May, de Queen, en el que hizo este solo de guitarra mientras el resto del grupo tocaba. Esto ocurrió en 2002, año en el que se celebró un nuevo jubileo, el que se esperaba que fuera relajado por la muerte de la hermana de Isabel II.

Y la última canción de esta semana es 'Praise my soul, the King of heaven' (recibe mi alma, rey de los cielos), el que es uno de los himnos que más le gustaba a la Reina y ha sonado durante todo su reinado en diferentes ocasiones. Y esto es de lo último que hemos visto escuchar a la reina.

