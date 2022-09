Alaska y el autotune

A Alaska le gusta el efecto del "autotune" porque tiene varias aplicaciones. No solo se usa en voces para mejorarla, sino que se puede aplicar a más instrumentos.

La primera canción es 'Livin' On a Prayer' de Bon Jovi, y se usó para hacer el ruido inicial se hace con un precedente del "autotune": el Talkbox, un tubo de goma que es un poco pesado y sucio.

La segunda canción, 'The Robots' de Kraftwek, trae otro precedente: el 'Vocoder'. También se usa soplando y se usó, sobre todo, en los 70. También había que soplar (como el Takbox) y tenía que estar conectado a un teclado.

El 'autotune' llegó con Cher en 'Believe', la primera que triunfó con el uso del 'autotune'.

Usado como instrumento, el 'autotune' lo utilizó Luna Ki en su canción 'Voy a morir'. Se clasificó para el Benidorm Fest, pero fue expulsada pocos días antes porque en Eurovisión no se puede usar el 'autotune' y, en caso de ganar, no podría haber ido al festival.

Y al final, nos ha puesto un ejemplo con su último hit, 'Burbuja vital' sobre cómo se graban las canciones actualmente. Y no, no se usa el 'autotune'. ¿Quieres saber cómo? Escuchalo en 'Por fin no es lunes'.