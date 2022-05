Alaska: "Creo que será la última gira de los Rolling Stones: ellos mismos entenderán lo que es la biología"

En el Festival de Cannes se acaba de presentar el documental sobre Bowie 'Moonage daydream', de Brett Morgen, una visión más allá del músico y del documental al uso. Con esta excusa, Alaska ha recordado al genio británico precisamente con el tema que da título a la película.

"¿Sabes lo que dijo la crítica en su momento de este disco?", ha recordado Alaska advirtiendo a los críticos: "Se debería tener más cuidado con lo que se escribe". Los periodistas especializados no dijeron nada bueno del trabajo de Bowie, que ha pasado a la historia como un clásico.

También se ha presentado 'Elvis', en este caso una ficción que aborda, sobre todo, la relación con su mánager, Tom Parker. Por eso ha sonado el 'Can't Help Falling In Love' del Rey del Rock.

El tercer tema que ha elegido Alaska ha sido de los Rolling. "Están en Madrid", ha contado, porque inician en España su gira europea el miércoles. "Dicen que será la última", ha apuntado Jaime Cantizano. Alaska estaba de acuerdo: "creo que tienen una cierta visión de lo que es la vida. Dentro de cuatro años estamos hablando de más de 80"

El tema elegido de los Stones ha sido, por cierto, 'It's Only Rock'n'Roll'

Para terminar su sección, Alaska ha apostado por una canción que, según sus previsiones, va a convertirse en un clásico. "Vas a estar escuchándola hasta el final de tus días", ha advertido a Jaime Cantizano sobre el tema que representó a Rumanía en Eurovisión: 'Llámame'

Sobre el tema que hemos planteado a los oyentes, con los que hemos recordado a Chiquito de la Calzada, Alaska ha dicho contundente: "Le quería todo el mundo que lo trataba y era un creador original y genial"