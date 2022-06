Hoy cualquier objeto se convertirá en abanico

El objeto en cuestión de hoy es una antigua boquilla de pistola para lavar el coche. Como las que encontramos en los espacios de autolavado, pero antigua.

¿Por qué? Porque estas boquillas que hoy tienen un gatillo mucho más sofisticado son el preludio de una buena tendinitis o contracción cervical. Hace falta mucha fuerza para utilizarlos, tener una compostura. Y yo no la tengo pero nadie se pone la mano en el corazón por las personas que no tenemos tanta fuerza como los demás.

Otro objeto, la pistola tornadora. Es uno de esos objetos que a estas alturas de la vida, Isabel las ha dejado de usar. Prefiere pagar 20 euros en vez de cuatro por limpiar el coche pero me los ahorro de tortícolis luego.

Sin embargo, no hay nada escrito sobre lo que sufre el cuerpo con determinados objetos. Pero sí que hay cosas sobre lo que puede sufrir la pintura de la carrocería.

Objetos que valen tu peso en oro… Porque de pesar más, pues no pesarían estas cosas.

El cilindro de la silla de oficina. Es un objeto muy impulsivo, y para enderezarlo. Hay valer. Tienes que valer tu peso en oro. Esos cilindros tienen un tanque de gas para que la silla suba o baje a gusto del que va a sentarse. Bueno no del todo así… Isabel la puede subir. Ahora bien, ese cilindro interpresa que ha de pesar mucho mas si quiero regularla hacia abajo. O me siento a alguien encima o me pongo a brincar como los canes cuando les escuece… el pistón. Ya lo han entendido.

Un objeto más, las puertas acorazadas. Ya suena fuerte de primeras. Imposible. Pero como la de aquí del estudio 6 de Onda Cero. Isabel se va a partir un día la clavícula empujando con todo su ser. Imposible, no se mueve. Una puerta acorazada puede superar los 200kg, habitualmente las insonorizadas pesan entre 50/80kg.

Un poco de historia. En 1840 Fichet creó su primera caja fuerte incombustible. En 1918 Fichet estableció su filial en España. En la década de 1970 Fichet inventa la puerta acorazada anti-fractura y las cerraduras multipunto de alta seguridad. ¿Y LA PUERTA DE ESTAS CARACTERISTICAS QUE TODO PODAMOS ABRIR SIN HERNIARNOS EN EL INTENTO?... No esa no…

Las personas que no valen su peso en oro no podían haber vivido en castillos ni palacios. Dormir en el pasillo sería la única opción o confinarse en una estancia. Porque uno de las pesadeces que plantean estos objetos es que constantemente tienes que estar pidiendo ayuda.

Pero no nos desviemos del tema tan pronto. Las puertas de los coches todoterreno. Son como la boca de un tiburón. Cuidado como no tengan bien definidos los topes de apertura que vuelven y se cierran. Te quedas sin pierna. Así literal. El gemelo de otro seguro que no, pero como tengas el mío fractura para toda la vida.

Nos vamos a casa… La aspiradora. ¿De verdad tiene que pesar más la aspiradora que el polvo que recoge? A Hubert Cecil Booth le importó un pepino esto cuando inventó la aspiradora en 1901. Claro que el problema era mayor, el recoge polvo tenía que ir en carreta de caballos… Porque pesaba mucho más que ahora.

¿Cuál fuel primer uso de la aspiradora del mundo? Su primer encargo le vino de la abadía de Westminster, con el cometido de aspirar el polvo de la enorme alfombra, que cubría el suelo del templo y que pisaría el rey Eduardo VII, en la ceremonia de coronación en 1901.

E Isabel podría seguir… Pero se nos acabaría la temporada mencionándolos.

Pasamos a una noticia. Cuidado con el efecto elefante (Cuando llevas más de lo que puedes o te crees que puedes). Mochilas, bolsas de la compra, maletas... Debemos tener cuidado si colocamos alguno de estos objetos en el asiento de atrás: puede provocarse el 'efecto elefante'.

Son muchas las multas y sanciones que te pueden poner los agentes de tráfico si te pillan cometiendo alguna infracción. Ahora que se acerca el verano y proliferan los viajes en coche, es necesario estar alerta y ser consciente de qué tipo de multas pueden ponerte los responsables de Tráfico.

A la hora de realizar viajes con equipaje, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte del llamado 'efecto elefante' que puede provocar graves lesiones en caso de accidente. Este no solo tiene consecuencias físicas en los conductores, sino que también puede conllevar una sanción económica: hablamos de 200 euros de multa.

Y del "bibuchu", "bichoco", "bizcocho"... (como se escriba) ya objetaremos otra semana (cada vez queda menos...)