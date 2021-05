José Luis Llorente: ''La diferencia entre una división y otra es fruto de la segregación normativa que tiene España''

El exjugador de baloncesto José Luis Llorente reflexiona en Por Fin No Es Lunes sobre la vuelta del público a los estadios y a los pabellones de baloncesto, que esta siendo polémica porque en algunas divisiones se permite y en otras no. El Gobierno, el Consejo Superior de Deportes y la Liga están trabajando en un protocolo para que el público regrese a las gradas en la grandes ligas, como ya ocurre en las no profesionales donde se permite un aforo limitado de espectadores.

El Gobierno, el Consejo Superior de Deportes y la Liga anunciaron hace unos días que el 9 de mayo, cuando finalizara el estado de alarma, la intención era que pudiera haber espectadores en los estadios de primera y segunda división, pero esto no sucederá. Sanidad ha declarado finalmente que los aficionados no regresarán en la jornada 35 de La Liga, al acabar el estado de alarma. Para José Luis Llorente la decisión ''tiene muchas incongruencias'' porque ya está habiendo público en otras competiciones.

En partidos de segunda B se han llegado a registrar 7.000 espectadores y cada vez hay más eventos en los que hay asistencia al público pero en las grandes ligas no se escuchan cánticos desde la gradas. José Luis Llorente ha explicado que la diferencia que hay entre unas divisiones y otras es fruto de la segregación normativa y competencial que tenemos en España.