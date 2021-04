José Luis Llorente: "Las licencias en el fútbol no están descendiendo y no parece que se corresponda con lo que dice Florentino Pérez"

Nace la Superliga y algunos dicen que ya está muerta, a pesar de los intentos de mantenerla a flota. Se han ido descolgando los grandes equipos.

Sin embargo, cuando Florentino Pérez habló sobre este proyecto, hubo una frase que llamó la atención. Hacía referencia a la falta de interés de los más jóvenes por el fútbol clásico.

José Luis Llorente reconoce que esta afirmación de Florentino le sorprendió, aunque quiso informarse primero al respecto: "Lo que he descubierto es que las licencias en el fútbol no están descendiendo, entre las chicas están subiendo mucho, y no parece que se corresponda con lo que dice Florentino Pérez. Por lo menos, en cuanto a la práctica del fútbol".

Sin embargo, Llorente indica que otra cosa muy diferente es cómo consumen estos jóvenes el fútbol. "Si lo hacen a través de la televisión, que es lo que le interesa a Florentino, o lo consumen a través de otras plataformas de vídeo", aclara.