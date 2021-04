Javier Tebas: "la Superliga está muerta"

LaLiga condena de rechaza de forma unánime y contundente la creación de una Superliga auspiciada por Real Madrid y Barcelona. Casi simultáneamente el presidente azulgrana, Joan Laporta, ha asegurado que el proyecto es necesario porque los grandes clubes precisan más recursos, al tiempo que hace un llamamiento a la prudencia y la concordia.

Rechazo unánime

"Los clubes presentes han rechazado por unanimidad y enérgicamente los planes de creación de esta competición. Todos los clubes creen firmemente en el mérito deportivo como único criterio para poder clasificarse para las competiciones internacionales a clubes a través de las respectivas ligas nacionales", reza el comunicado enviado por LaLiga tras el encuentro de los 39 clubes excluidos de la Superliga.

El texto destaca también que "la oposición mostrada de forma global durante los últimos días ha puesto de manifiesto que una liga europea cerrada y elitista es inviable y no deseada".

"Las reacciones que se han visto en toda Europa demuestran cuán importante es un ecosistema abierto para el fútbol y la comunión con los aficionados", recoge un texto firmado por todos los clubes salvo Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, impulsores de un proyecto que está prácticamente finiquitado tras la renuncia de diez de sus doce miembros fundadores.

La Superliga está muerta

Así lo cree el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para quien la Superliga está muerta. "Creo que se acabó la amenaza de la Superliga para mucho tiempo. Hay cuestiones que hay que hablar y reformar, es una de mis funciones en el Ejecutivo de UEFA, pero no se hace intentando presionar. La Superliga, tal como la han concebido, está muerta. Tocar ahora la puerta a una negociación me parece hasta cínico".

En su comparecencia ante la prensa, Tebas, que ha estado acompañado por los presidentes de Sevilla, Betis, Levante, Villarreal y Valencia, ha asegurado también que el mensaje de que la Superliga "va a salvar de la ruina" al fútbol "no es cierto", porque "daña a las competiciones en lo económico y lo deportivo".

Proyecto clandestino

Tebas ha sido especialmente duro en su comparecencia con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al que ha acusado de actuar clandestinamente en este caso. Más conciliador se ha mostrado con el Consejero Delegado del Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marín. “Con el señor Florentino Pérez hace ya unos meses que no hablo y menos de esto porque era todo clandestino. Hace unos meses le dije que estaba absolutamente equivocado. Con Jan Laporta hablé la semana pasada y le demostré que los números que le prometían eran irreales absolutamente y con Miguel Angel la última vez que hablé fue cuando me anunció que había entrado en el grupo, el jueves pasado, pero tengo que decir que él no ha estado en ninguna negociación clandestina, fue llamado a última hora para adherirse”.

En cuanto al presidente del Barcelona, Tebas ha asegurado que Laporta tiene problemas más importantes de los que ocuparse antes de embarcarse en un proyecto que ya está desahuciado. "Hace unas semanas opinaba una cosa en campaña electoral y ahora se ha puesto en máximo defensor de la Superliga. Yo creo que el Barcelona tiene otros problemas más importantes que enfrentarse con el resto de los clubes de España y de Europa por una liga que ya está muerta". Le aconseja el presidente de LaLiga que se centre en su club y en solucionar sus "problemas financieros y reestructurar la deuda para que el club esté en condiciones de competir la temporada que viene".

La afición ya ha emitido su veredicto

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que los clubes de la Superliga "ya han sido sancionados por sus aficionados y con el desprecio del fútbol europeo" y evitó hablar de otro tipo de sanciones que pueda adoptar el organismo para ellos, aunque "se ha hecho una acción muy peligrosa para el fútbol".

"No corramos con el tema de las sanciones, todo el mundo quiere sancionar y cortar las cabezas”, esto debe seguir “su procedimiento. Vamos a esperar. Lo más importante es lo que ha ocurrido. Estos clubes ya han sido sancionados por sus aficionados, sobre todo los ingleses, y los demás con el desprecio del fútbol europeo y de la política europea. Bastante sanción tienen algunos de los presidentes de esos clubes", ha añadido.

Tanto en su comparecencia como en el comunicado de LaLiga, Javier Tebas asegura que seguirán “trabajando con las partes interesadas, incluidos los grupos de aficionados, el gobierno, la UEFA, la RFEF, la AFE y las ligas europeas para proteger los mejores intereses del juego y pedir a los clubes que siguen involucrados en la competición propuesta que cesen su participación de inmediato".

"Es evidente que se ha hecho una acción muy peligrosa para el fútbol que no se ha consumado. Si siguen trabajando, las instituciones tendremos que defendernos y plantearnos cómo hacerlo, vamos a esperar. No hablo de temas sancionadores, hablo de otro tipo de acuerdos que podamos tomar", ha señalado.