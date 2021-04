José Ramón de la Morena: "Es momento para olvidar esa Superliga y disfrutar de esta Liga apasionante"

José Ramón de la Morena reflexiona en Más de uno sobre la nueva jornada de Liga, aunque recuerda que "los rescoldos de la guerra por la Superliga humean todavía" porque el Real Madrid y el Barça se han quedado solos y los ganadores empiezan a repartirse el botín. Explica que el director general del Bayern de Munich, Rummenigge, ha sido nombrado representante de la Asociación Europea de Clubes, sustituyendo al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, uno de los golpistas contra la UEFA. También nombran a Rummenigge nuevo representante del Comité Ejecutivo de la UEFA, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, uno de los aliados que rompió el alzamiento, fue reelegido como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y le hicieron presidente de la Asociación de los Clubes Europeos (ECA). Asegura De la Morena que Ceferin, el presidente de la UEFA, paga así los favores de lealtad de Bayern y PSG, que no entraron en esa carta de fundadores de la Superliga que dieron el alzamiento.

Además, explica que el Real Madrid teme venganzas arbitrales en su próxima semifinal contra el Chelsea. "Roma no paga a traidores y Ceferin presume de memoria", argumenta. Sin embargo, reitera que la derrota de la Superliga no es la victoria de los aficionados, sino "la victoria del sistema establecido sobre los poderosos porque la UEFA y la FIFA no son los mejores ejemplos históricos de limpieza y equidad".

Entre tanto, De la Morena recuerda que ayer arrancaba una nueva jornada de LaLiga y que el Real Madrid llegaba a Cádiz a olvidarse de esa guerra. El Madrid salía con la obligación de ganar para no empatar a puntos con un Sevilla que sigue de lleno en la pelea por esa liga. Pero comenta que cumplió el Madrid resolviendo el partido en la primera parte, dos de Benzema y uno de Odriozola. Además, añade que esta tarde se completa la jornada y es turno del Atleti, que se enfrenta al Huesca, y del Barça, que lo hará con el Getafe. "Es momento para olvidar esa Superliga, esa guerra y disfrutar de esta Liga apasionante y sus noches de goles", concluye.