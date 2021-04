Valdano sobre la Superliga: "La guerra no la ganó la UEFA, la ganó la gente de Inglaterra"

Jorge Valdano separa lo futbolístico del terremoto en los despachos con la superliga y confiesa que no le ha sorprendido lo que ha pasado: "A los jugadores no les afecta lo que sucede en los despachos. Fui testigo en tiempo real del desprendimiento de los equipos, no me sorprendió mucho. Esto tiene una tradición detrás que hay que tener en cuenta, era un súper proyecto con una base muy poco sólida, por lo que estaba destinado a caerse".

"Estaba claro que el documento que firmaron tenía muy poco valor legal", dice Valdano que puntualiza que esta guerra la ha ganado el aficionado de Inglaterra porque aquí en España nadie ha movido un dedo. No se puede hacer una revolución en un producto tan popular como el fútbol sin conocer el producto y sin conocer el cliente, explica.

Y reflexiona Valdano sobre las preferencias de los jóvenes. "Un chico de doce años ahora no aguanta un cero a cero más de doce minutos. Este proyecto ha fallado pero deja encima de la mesa que se necesita un cambio". Valdano cree que las grandes organizaciones deben sentarse con los clubes para llegar a algún tipo de consenso.

Cree Valdano que la puesta en escena no fue buena: "No se puede salir en El Chiringuito y darte como el salvador del fútbol sin antes haber demostrado con expertos que es un proyecto viable y en el que todo está atado. Subestimaron al fútbol. Agnelli era el representante de 200 equipos y los traiciona...no fue algo muy decente"

Y el Real Madrid dio una buena versión ante el Cádiz

"Creo que Zidane ha acertado en el planteamiento. Han sabido meter rápido los dientes al partido. Temía por este partido francamente, por el cansancio. Zidane ha puesto un equipo entero físicamente y le ha salido bien"