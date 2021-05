Jorge Valdano: "El Real Madrid es un equipo que sabe competir, y eso lo está demostrando"

Jorge Valdano reflexiona en El transistor sobre la victoria del Real Madrid contra el Athletic en San Mamés (0-1). Además, comenta las posibilidades que tienen de ganar La Liga.

Valdano cree que el Madrid "no tiene energía para 90 minutos a buen ritmo", aunque sí considera que "es un equipo que sabe competir". Además, comenta no entiende "por qué Hazard no tiene un papel mas importante en este momento" y añade que su actuación en el partido de hoy no ha sido mala.

Respecto a la posible marcha de Zidane del equipo, Valdano sostiene que es poco probable y aboga por esperar a ver qué pasa después de la última jornada de LaLiga.