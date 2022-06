Jaime Cantizano: “Agosto en junio”

Entiendo que en esta mañana no es que no quiera salir de la cama, es que no quiere salir de casa. Y lo entiendo perfectamente. Agosto en junio y del amarillo, naranja al rojo en nivel de alerta. Y para amortiguar los efectos del calor en este momento, no queda otra que vigilar el termómetro y llevarse la mano al bolsillo porque si queremos refrigerarnos con un precio de la luz en niveles estratosféricos, nuestra cartera puede entrar en estado de derretimiento, de fusión.

Espero que la voz de Nuria Espert en la mañana de su cumpleaños y el reencuentro radiofónico de dos amigas, Bibiana y Loles León, ayuden a airear un sábado en el que hablando de la soledad, quiero recordar que la radio siempre se muestra terapéutica y más aún cuando algunas de nuestras conversaciones diarias necesitan alimento para que no se queden en la espuma de la superficie.

El cómo ir más allá del ‘qué tal estás’ le preocupa mucho a la actriz Malena Alterio. Además de nuestros habituales en Por fin, siempre en guardia para subir el tono por encima del bochorno de la semana: el térmico y el propio y ajeno. Y todo esto para no acabar socarrados.