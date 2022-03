Fernando Eiras: "Rosalía, acusada de plagio por 'Motomami'. En la música, claro. La letra no hay quien la entienda"

Fernando Eiras ha traído su Extra Actualidad, como cada sábado, a 'Por fin no es lunes'. Y lo primero ha sido una sugerencia gastronómica: "Vivimos tiempos inciertos, hemos pasado algún episodio de escasez, y por eso, antes de empezar, vamos con una recomendación para aquellos previsores que quieran obtener la despensa despensa perfecta", ha comentado, antes de explicar que "se trata de un producto de Mercadona: la pasta cocida congelada Hacendado"

Es una pasta cocida congelada sin salsa. Sólo pasta cocida y luego le echas lo que gustes. ¿Y cuáles son las instrucciones de esta pasta cocida congelada? "Poner a hervir un litro de agua con sal, introducir la pasta durante unos 7-8 minutos”. Es decir, para no cocer la pasta durante 7-8 minutos, la debes tener hirviendo unos 7-8 minutos.

Una vez metidos en la Extra Actualidad, la primera noticia ha sido: “Rosalía supera a C. Tangana: Las cifras de 'Motomami', el mejor debut español de la historia de Spotify". Lo ha pulverizado. Pero hay algo en lo que sólo ha reparado un tiktoker llamado @Iamo y es en que ‘Motomami’ puede contener un posible plagio. Concretamente, la canción ‘La combi versace’. No es de la letra, porque la letra no hay quien la entienda: es del ritmo. ¿Y a qué canción podría plagiado? Pues a ‘El pollito Pío’.

Fernando Eiras ha traído la prueba sonora y nos ha convencido. "Tenía que haberla llamado ‘El pollito pío teriyaki’", ha dicho.

También ha hablado de furcios, o errores. Como el de una diputada de Paraguay, llamada Miriam Alfonso: “Nos levantamos de entre las cenizas como el gato Félix".

No ha sido la única en meter la pata. También ha recordado Eiras el "pende sobre nuestras cabezas la espada de Penélope" del que fuera presidente Argentino Carlos Menem o el de la senadora chilena Sandra Mendoza, hablando de "la espada de Dómacle”