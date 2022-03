Fernando Eiras: "Hoy estrenamos la subsección Informe Fernis. La televisión es una fuente inagotable de momentos para partirse de risa"

Como cada sábado Fernando Eiras empieza su sección con un aperitivo que también es "de un aperitivo". Se trata de la foto en la que se ve una pizarra de un bar colocada en la calle de un pueblo de Andalucía que dice: "Jarra de sangría o cerveza+fritura de PESADO. 10.- euros".

Ha continuado con plantas carnívoras haciendo referencia al colaborador de ciencia (Mario Viciosa) y una consulta en redes que dice: "Hola, me acaban de regalar una planta carnívora, pero soy vegano y me gustaría que mi plantita se acostumbra a no comer productos de origen animal. ¿Alguien que tenga experiencia y me pueda aconsejar algún tipo de comida vegana que pueda ir bien para mi planta?. Al colaborador se le ocurre que pueden hacer pelotillas de pelusa del ombligo o llamarlas "moscas veganas" para alimentarla.

También las celebrities han tenido su momento cuando ha recordado una frase de Britney Spears sobre las películas: " Las películas de hoy en día son muy raras, te hacen pensar".

En la nueva "Sección Fernis", que hoy ha estrenado, ha hecho referencia a varios momentos muy divertidos de la Televisión Gallega. Uno de ellos en el programa DIGO CHO EU (Te lo digo yo) sobre el uso erróneo del término "Esnifar" cuando debiera ser "Nifrar" y que se refiere a esnifar droga.

Para acaba su intervención de hoy, cosas de segunda mano:"15.- euros. Sandwichera Apocaliptique (Walking Dead Edition)".