Fernando Eiras: "Pide que le escriban en una tarta 'Felicidades' en japonés y le escriben... 'FELICIDADES EN JAPONÉS'"

Fernando Eiras ha llegado como siempre con su ExtraActualidad al estudio de Por fin no es lunes y hoy ha decidido empezar con una felicitación de cumpleaños en forma de tarta. Concretamente, porque un chaval llamado Leonel Martínez ha subido a Twitter una foto con una tarta y un texto en el que cuenta: "Hoy es mi cumpleaños y mi hermana mandó poner FELICIDADES en japonés en letras de chocolate sobre un pastel, como dedicatoria"

Bien, ¿pues qué fue lo que escribieron con chocolate en esa pastelería cuando les dijeron que pusieran FELICIDADES en japonés? Ahí va: "FELICIDADES EN JAPONÉS".

Debe llamarse pastelería 'Al pie de la letra'

El primer titular de la ExtraActualidad, ya que estamos en época de vacaciones, ha sido: “Vacaciones en México con medio país prohibido por violencia”. Cuidadín, porque la embajada estadounidense en aquel país ha limitado los viajes de sus funcionarios en amplias zonas, y esto suele servir de alerta a turistas de todo el mundo. Y hablando de la inseguridad en algunas zonas de México, una oyente de ese país llamada Claudia Niño la mandado por Twitter un cartel del gobierno del Estado de Veracruz que advierte sobre este peligro.

En la imagen se ve una mano encañonando a un hombre con una pistola y el hombre esgrime una palma como diciendo “Basta”. Encañonado con una pistola, repito. Y dice el texto: " . Legalmente, nadie puede llevarse tus bienes sin tu consentimiento".

Acabáramos. Yo pensaba que sí y por eso se lo daba. A partir de ahora, cuando me encañonen con una pistola les voy a decir “Oye, ¿tú sabes que lo que estás haciendo es ilegal?”.

Y seguimos hablando de turismo. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Alicante, ha tenido que aclarar, ante las quejas de los bañistas, que es normal que en el litoral haya rocas y algas y que la "arena esté mojada". "Los que se quejan seguro que son madrileños", dice Eiras. Y antes de que nadie se enfade, añade: "Que no se moleste nadie: Yo soy madrileño, por eso nos conozco"

Esto me recuerda a la queja de unos británicos de la agencia Cook que se quejaron de lo siguiente: "En nuestras vacaciones en Mallorca me picó un mosquito. En el folleto no veía nada sobre mosquitos". Debe ser el mismo turista que se quejó en Twitter de que había niebla en el Faro de Hércules y que lo arreglaran, por favor.

Aunque para quejas absurdas, mi favorita siempre será la de una británica llamada Freda Jackson que, a la pregunta "¿Le han gustado sus vacaciones en España?", respondió: "No. Había demasiados españoles. ¿Por qué los españoles no se van de vacaciones a algún otro sitio?"

Perdona, bonita, pero eso también nos pasa a los españoles, que tampoco nos aguantamos.