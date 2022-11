Fernando Eiras: "Está Madrid para ponerse malo"

"Donald Trump vaticinó una verdadera ola roja, que es el color republicano, pero no ha sido así. Los republicanos no han arrasado y un motivo ha sido que la participación de los conservadores no ha sido tan alta como en otras ocasiones porque, como dijo en su día George W. Bush, 'un número bajo de votantes es una indicación de que menos personas están yendo a votar'. Al menos sabía contar", dice Fernando Eiras que, en su Extra Actualidad en Por fin no es lunes, ha comentado con su 'mala leche' y gracia habitual la actualidad de la semana, que pasa por las elecciones legislativas de Estados Unidos y la crisis de la sanidad madrileña.

Y es que el colaborador de Por fin no es lunes dice que "está Madrid para ponerse malo". A la huelga indefinida de los médicos de los centros sanitarios 24 horas, se suma ahora la de los médicos de familia y pediatras a partir del próximo 21 de noviembre. "Y todo esto se resume en un cartel colocado en el cierre de un Centro de Salud madrileño donde puede leerse: '¿A quien verás antes en Madrid, a tu ex o a tu médico de cabecera?' Sólo se me ocurre un escenario peor, y es que tu ex sea tu médico de cabecera", dice Fernando Eiras.