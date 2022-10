Rafael Salmerón: "Hay que acercar la literatura a los jóvenes, pero sin ponérselo difícil"

Hiroshima, El Holocausto y la Guerra Civil de Sierra Leona, son algunos de los escenarios en los que han discurrido algunas de sus novelas. Lugares poco comunes para el género en el que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Dice que escribe historias de aventura, de amor, de guerra, de conflicto, de amistad, de denuncia y sobre todo, de esperanza, y que de pequeño quería ser Indiana Jones.

Escenarios poco comunes para sus novelas

Se trata de Rafael Salmerón López, escritor e ilustrador que se dedica a escribir para jóvenes porque el mundo es "algo por lo que vamos a pasar efímeramente y que vamos a dejar a otras generaciones", por lo que es importante que ellos conozcan lo que tenemos que decirles de lo que hemos vivido tanto nosotros como otras personas antes.

Pero, ¿por qué desarrollar sus novelas en lugares en los que no querríamos ver a nuestros hijos? "Es el eterno debate", opina. Qué se les puede decir a los jóvenes. Según su punto de vista, si a los adultos nos quieren infantilizar, lo que se hace con los jóvenes es mucho más grave: "Los adultos podemos ser bastante contradictorios e hipócritas a la hora de relacionarnos con los adolescentes, porque por un lado queremos que sigan siendo niños, que mantengan la inocencia, que hagamos lo que les digamos, que nos crean en lo que les decimos, pero por otra parte les pedimos una responsabilidad que no les toca".

Considera que debemos fijarnos más en las conversaciones que tienen entre ellos los adolescentes cuando no se encuentran ante adultos y, por tanto, no filtran lo que dicen: "los temas de los que hablan, la crudeza con la que tratan las cosas y lo negativos que pueden llegar a ser. Es importante hablar de ello. La tragedia, el drama y el dolor están ahí y tienen que aprender a ver qué hacen con eso".

¿Cómo acercar la literatura a los más jóvenes?

Salmerón asegura que la literatura infantil y juvenil es una especie de "gimnasio de lectores", que el adulto de ahora "no puede ser lector si de niño o de joven no ha leído", por eso aboga por acercar la literatura a los más jóvenes siempre poniéndoselo fácil y teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran.

"Muchas veces yo pensaba en el instituto que los profesores de Literatura decían: 'a ver qué libro les hago leer para que no vuelvan a coger un libro en su vida', y ahora lo entiendo, pero cuando tenía 14 años, no", relata. "Mis hijos han leído cosas, libros fantásticos como 'Kafka y la muñeca viajera' o 'El guardián entre el centeno', libros más apropiados al contexto en el que están. Puedes hablarles de libros que no están en el contexto en el que viven, pero tienes que acercárselo y no ponérselo difícil", considera.