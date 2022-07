¿Por qué los universitarios son más altos que los que sólo tienen estudios primarios?

Un grupo de investigadores ha publicado un estudio en la revista SSM Population Health que concluye que los españoles estamos dejando de crecer. Actualmente, la altura media de un treintañero en España es de 176 centímetros y, aunque hace algunas décadas la situación revertió y comenzamos a crecer, este estudio ha determinado que la tendencia vuelve a situarse a la baja.

¿Por qué los españoles estamos menguando?

José Miguel Martínez Carrión es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Murcia y uno de los primeros en estudiar la estatura en España. Asegura que su estudio analizaba la desigualdad explorando los cambios en los últimos 60 años del siglo XX y que no esperaban encontrar una de las conclusiones que hallaron: que al final del periodo la altura se estaba aplanando. “Fue una sorpresa porque confiábamos en que los españoles podían seguir creciendo y convergiendo con los gigantes de Europa, pero nos encontramos con que a finales del siglo XX dejamos de crecer”.

Este estancamiento en el crecimiento se empieza a percibir a finales de los años 90. Los españoles siempre hemos sido uno de los pueblos más bajos de Europa (con 163 centímetros de media en los hombres en el siglo XIX), pero a lo largo de los años hemos crecido mucho, coincidiendo con los potentes cambios que experimentamos desde el punto de vista socioeconómico.

Sin embargo, ahora estamos menguando, está habiendo un aplanamiento de la estatura y, según recoge el estudio, esto puede verse influido por los estilos de vida.

¿Qué factores intervienen en el crecimiento?

Según los expertos, todos: la nutrición, el lugar donde se vive, la contaminación, etc. Hace tiempo los antropólogos físicos y los pediatras alumbraron sobre la importancia de la altura diciendo que detrás de ella había una serie de factores socioeconómicos, ambientales e, incluso, emocionales: “El contexto familiar influye mucho, así como el cariño y la afectividad. Situaciones complicadas pueden generar estrés, lo que puede influir en la altura. Los primeros años de vida son decisivos”.

Uno de los titulares que ha dejado este estudio es la relación entre la estatura y el nivel de estudios, haciendo referencia a que los universitarios son más altos que aquellos que no tienen estudios.

¿Por qué los universitarios son más altos?

El experto asegura que no le sorprende este dato porque ya venía en algunos estudios previos. ¿Por qué los universitarios son más altos? Porque detrás hay una familia con un estatus socioeconómico relativamente más alto que los que no tienen estudios. El acceso a la universidad tiene un coste y unas necesidades que “algunos no se pueden permitir y eso está reflejando la situación socioeconómica”.

“A mayor inversión en salud y educación, mayor calidad de vida. Si los universitarios son más altos refleja que la situación es más desfavorable para los que no tienen estudios, por eso hay que invertir más en educación y en sanidad pública”, sentencia.

El profesor concluye diciendo que no por ser universitario se es más alto, lo que influye es que detrás ha habido un proceso de inversión en factores decisivos, como la nutrición, la enfermad, el trabajo infantil, etc.