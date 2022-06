Más allá de la polémica del video de Santi Millán: ¿Cómo han cambiado las relaciones de pareja?

El pasado domingo se filtró y viralizó a través de las redes sociales un video en el que el actor Santi Millán aparece manteniendo relaciones sexuales con una mujer. El intérprete se ha limitado a señalar que “la noticia es que se ha cometido un delito”. Por su parte, la mujer de Millán, Rosa Olucha, que no es la mujer que aparece en el video, ha respondido esta semana a todas las personas que la han querido señalar como la víctima de esta historia. Lo ha hecho con el siguiente mensaje que publicó en Instagram:

“No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya. Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta, hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y de momento, ni tan mal".

Y es que, como ha dicho Rosa, todavía cuesta naturalizar otros modelos de familia no tradicionales. Y es que este concepto, el de familia, ha evolucionado mucho en los últimos años. Así lo cree Luis Ayuso Sánchez, catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y coordinador del estudio ‘La gestión de la intimidad en la sociedad digital: Parejas y rupturas en la España actual’, el primero que se hace en España sobre este tema. Con él conversamos en Por fin no es lunes sobre cómo han cambiado las parejas y familias españolas en los últimos años.