Manuel Fernández, diseñador: "Cada vestido es una obra de arte con una historia detrás"

El diseñador, Manuel Fernández, lleva 40 años dedicado al mundo de la moda. Ha paseado sus creaciones por las pasarelas más importantes del mundo y ha sido el primer modisto español en desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. El pasado 6 de octubre, recibió el Premio Aguja Brillante 2022 que otorga el Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana. Un galardón que han recibido grandes diseñadores como Elio Berhanyer, Francis Montesinos, Lorenzo Caprile o Roberto Diz.

En Por fin no es lunes hablamos con Manuel Fernández de su trayectoria y de sus nuevos proyectos profesionales. Entre ellos, la creación de una colección virtual en el metaverso y una escuela de sostenibilidad y reciclaje en Montenegro. Manuel destaca por su carácter innovador y visionario. Sin olvidar, su firme compromiso social. Es el creador del concepto Fashion Art, que fusiona arte y moda, convirtiendo la ropa en auténticas obras de arte.

El diseñador es, además, el embajador de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un defensor a ultranza de la sostenibilidad. Utiliza retales antiguos y materiales de segunda mano para crear sus diseños y empoderar a las mujeres a través de la costura. Son mujeres víctimas de trata, reclusas o víctimas de la exclusión social que encuentran en la moda su vía de escape. Manuel afirma que "a cada país que he ido he buscado una fórmula para trabajar con colectivos desfavorecidos.

Manuel asegura que "si no tienes una vocación tremenda, es muy duro seguir en la moda", dice que "es muy difícil que apuesten por un diseñador". Manuel se cansó de la vorágine de las pasarelas, "me aburrí y me arruiné". Pero él sigue luchando por sus nuevos proyectos y por sus sueños. "Mi proyecto de vida es abrir un museo con mis colecciones". Ahora la duda es si lo abre en España o fuera. O quizá en ambos lugares.