José Luis Martín, el alumno de 81 años que recoge firmas para que no echen a su profesora de 75

Dicen que la experiencia es un grado. Sin embargo, no siempre el conocimiento y el talento senior son valores que coticen al alza en la sociedad actual. No importa lo mucho que se sepa, la edad excluye. En España más de nueve millones de personas tienen más de 65 años. Muchos están jubilados. Lucen canas, pero aún tienen mucho que aportar y mucho que recibir. Anhelan un envejecimiento activo y rechazan ser arrinconados. No quieren convertirse en meros espectadores, tras las vallas de una obra.

Darles el lugar que les corresponde es crucial para ellos y también para la sociedad. Así lo advierten los expertos. Pero entonces, ¿por qué no aprovechamos su experiencia y sabiduría? José Luis Martín es un alumno de 81 años de la Universidad de Educación a Distancia Senior, que ha puesto en marcha una recogida de firmas para solicitar a la UNED que readmita a su profesora de 75 años. Pilar Ruiz-Va no podrá impartir el taller de escritura creativa este curso. El centro ha decidido prescindir de sus servicios y suspender el taller. Los alumnos se han quedado “huérfanos” y en la calle. Sin motivación ni ilusión.

En Por fin no es lunes hablamos con José Luis Martín, que considera "una injusticia y una contradicción" lo que van a hacer con su profesora, Pilar Ruiz-Va, ex docente del taller de escritura creativa del Centro de Pozuelo de Alarcón de la UNED Senior. José Luis dice que han destruido la ilusión y la motivación que tienen los alumnos por aprender. Con la suspensión del curso y sin Pilar se quedan "en la calle". Por su parte, Pilar asegura sentirse halagada al ver que sus alumnos se han sublevado contra el edadismo. Afirma que "al parecer los profesores mayores de 70 años ya no hacen bien su trabajo". De momento, José Luis ha recogido más de 52.000 firmas a través de change.org y piensa seguir luchando.