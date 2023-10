Ignacio Varela: ''Lo que suceda en Oriente Medio nos cambiará la vida''

Ignacio Varela se declara ''no experto'' en la materia, pero atento a ella. Por eso hoy en Por Fin No Es Lunes ha querido reflexionar sobre el conflicto en Oriente Medio y preguntarse por qué desde hace más de un siglo fracasan todos los planes de paz que se han intentado. Nuestro colaborador ha explicado las claves para afrontar esta situación.

El sospechoso de sábado ha querido empezar por no verlo como un conflicto lejano, porque ''lo que suceda en Oriente Medio nos va a cambiar la vida''. También ha advertido que probablemente estemos ''viviendo el momento más peligroso desde 1945'' y que ''no sería extraño que venga una nueva oleada de atentados terroristas en Occidente''. Varela ha recordado que no hay ''buenos ni malos'' porque ''todos son buenos por razones de supervivencia'' y ''todos son malos porque perdieron la razón el día que decidieron instalarse en la barbarie''.

Sobre la causa del fracaso de todos los planes de paz ha apuntado que ''quizá sea porque hay demasiada gente poderosa interesada en que nunca más haya paz en ese territorio''. Ha asegurado, además, que es un lugar muy especial donde siguen presentes las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, donde se cruzan tres continentes, Europa, África y Asia, y por donde han pasado todos los imperios de la historia.

Ha explicado también que la fase contemporánea del conflicto empezó con la liquidación del Imperio otomano tras la Primera Guerra Mundial, cuando ya se planteó hacer convivir un estado judío y uno palestino en un territorio que es ''solo un poco más grande que la provincia de Badajoz''. Un siglo más tarde, aclara Ignacio Varela, aún estamos en ese punto.