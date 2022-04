El hijo de José Luis López Vázquez: "El miedo a no ser llamado le llevaba por la calle de la amargura"

El pasado 11 de marzo se cumplió el centenario del nacimiento de José Luis López Vázquez. Su hijo, José Luis López Magerus, prepara un documental que verá la luz durante este año con el título "José Luis López Vázquez, el mejor actor del mundo". En Por Fin no es Lunes, hablamos sobre la figura del actor y todo lo que supuso para el cine español.

López Magerus define a su padre como un gran tímido que no se quería manifestar. "Era un hombre con una modestia excesiva. En el momento en el que le ofrecí el guion para la presentación del Goya de Honor de 2005 se negó en redondo". El documental llega trece años después de su muerte, aunque su hijo reconoce que le había ofrecido grabarlo antes, con él en vida. "Nunca quiso. Me dijo que para qué, que no hacía falta y que ya se le conocía lo suficiente y no tenía que prodigarse", cuenta López Magerus.

La primera vez que vio actuar a su padre fue con "En la familia hay uno más". "Me llevó mi abuela al cine a verla y me tuvo que sacar de la sala porque entré en crisis cuando vi que los niños aquellos malditos le atan un perchero, le pegan fuego y le tiran una flecha a la frente", recuerda López Magerus.

La vida del actor no fue nada fácil desde el principio. Hijo de modista y su infancia dura, dice, le marcó. "Es de un origen sumamente humilde, pasando penurias y hambre. El miedo a no ser llamado le llevaba por la calle de la amargura". No fue el caso, pues, como cuenta su hijo, hubo años en los que llegó a hacer 12 películas.