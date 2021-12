Los ganaderos irán a la huelga si no sube el precio de la leche: "No somos Amancio Ortega, no tenemos un caudal del que tirar"

De nada han servido las concentraciones de protesta del último mes ni las reuniones con el Ministerio de Agricultura. Los productores de la leche ya no aguantan más y han dado un ultimátum: o sube el precio de la leche antes del 15 de diciembre o van a detener el suministro en todo el país.

Los precios que reciben por su producción se encuentran ya más bajos que el agua y la situación es insostenible. Por eso, reunidos en Valencia de San Juan (León), la Plataforma de Ganaderos Lácteos Unidos ha tomado una decisión drástica, la medida más dura que puede adoptar un ganadero: el anuncio de una huelga nacional de entregas.

"Ponemos dinero de nuestro bolsillo para no cerrar las granjas"

Roberto López es ganadero y se dedica a la producción de leche en Lugo. Desde hace meses, no salen las cuentas, ¿cuál es la situación real que viven? Explica que "los precios eran muy ajustados desde hace mucho" y que les costaba salir adelante, pero que este año con la pandemia se han disparado los precios de todo: la alimentación de los animales, la electricidad, el diésel para mover los tractores.

"Antes cobrábamos 32 céntimos y nos llegaba para ir tirando y no morirnos, pero ahora, al dispararse los costes de producción hasta los 41 céntimos, nosotros seguimos cobrando esos 32. Hay 6 céntimos de diferencia que estamos poniendo de nuestro bolsillo para no cerrar nuestras granjas y muchos están cerrando hasta cinco granjas al día porque no nos da la vida", comenta.

Asegura que los ganaderos están perdiendo dinero desde hace meses y que ven cómo ha subido el precio de los lácteos en los últimos meses, pero que a ellos no se les está traduciendo esa subida, lo que hace que la situación sea inviable: "Si perdemos 5 céntimos por litro, imagina lo que pierde al mes una granja como la mía, que produce 80.000 litros al mes. Estamos perdiendo dinero y no somos Amancio Ortega, no tenemos un caudal para poder tirar de él y así no se puede vivir".

"No tenemos mucho poder, pero tenemos la leche"

López afirma que aunque la Ley de Cadena Alimentaria establece que no se pueden firmar contratos que no cubran los costes de producción, en el momento en el que la industria acude a comprar la leche les da un ultimátum: "o firmas el contrato o no te compro la leche. Te obligan a firmar que cubres tus costes de producción y eso es totalmente falso, pero es que tienen tanto poder que parece que no somos capaces de cambiar eso".

"Entre ellos, se organizan muy bien para que no sea tan fácil vendérsela a otro", sentencia.

Reconoce que no hay ningún contacto con el Ministerio de Agricultura porque se remiten a la ley antes mencionada y que les piden tener "paciencia": "No podemos tenerla porque aquí hay una cosa muy clara: nosotros no tenemos mucho poder, pero tenemos la leche. Hemos llegado a la conclusión de que es nuestra leche, y que no salga de nuestras granjas y cuando no haya leche en los lineales, a ver si así son capaces de entender que no podemos seguir en esta situación y que necesitamos que suban los precios".