Erika Do Santos: "Intento quitarme los máximos tabúes de encima"

En Por fin no es lunes hablamos con Erika Do Santos , que a sus 22 años, es una de las pocas mujeres que se atreve con el 'freestyle' rap y las batallas de gallos.

Es la reina de la rima improvisada. Ya puede presumir de haber combatido cuatro años en la mayor competición de rap de habla hispana, la RedBull Batalla de los Gallos y de ser un referente del mundo del rap. "Digo siempre lo que pienso, intento quitarme los máximos tabúes de encima", nos dice la rapera.

"Me gusta hacer reír a la gente, se creen que no estás improvisando hasta que hablas de algo que ellos están viendo en el momento. Me gusta hacerles flipar", explica. Su intención es ser una "puerta para que las chicas se metan en el mundo del 'freestyle'", un mundo en el que la mayoría son hombres.

Asegura que se prepara "ampliando el vocabulario". "Lo que más necesito es aprender, actualizarme, saber lo que está pasando te viene bien para que la gente se identifique con tus rimas", argumenta la rapera. Y admite que alguna vez se ha atrevido a rimar contra su madre.

Sara Escudero le lanza un reto, que haga un rap con el concepto 'El humor como aspirina'. Y ella se ha atrevido y ha sido capaz de sacar una sonrisa en el estudio.

Vídeo completo de la entrevista a Erika Do Santos en Por fin no es lunes: