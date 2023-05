Entrevista con Rosa Belmonte y Emilia Landaluce, autoras de 'La mala víctima': "La impostura no es algo sólo de periodistas: nadie sabe nada"

La historia de 'La mala víctima' empieza con un cadáver. El de Aldara, aparentemente una víctima más de un violador en serie que actúa en la costa de Cádiz. Y sigue con una investigación, la que lleva a cabo Socorro, la periodista de sucesos de un periódico de los de papel -¿se acuerdan?- que intenta adaptarse a un periodismo en el que importa más cuántas veces han hecho clic en tu noticia que contar la verdad.

“Siempre hay una mujer, y siempre hay un crimen”, decían en la película ‘El detective cantante’. Se equivocaban. No en lo del crimen, que lo hay, sino en lo de la mujer, porque no hay una, hay dos: Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, que han escrito a cuatro manos esta novela de intriga, con su punto de humor, de la que hoy han querido hablar en 'Por fin no es lunes', con Jaime Cantizano.