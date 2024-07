Emilio Sánchez Vicario: "En el deporte no te retiras, te retiran"

Su nombre ha pasado a la historia por ser un icono. Por ser el mayor referente del tenis español de los años 80. Emilio Sánchez Vicario tuvo que sudar la camiseta antes de ser un tenista de élite.

Con quince años, le dijeron en la Federación Española que no tenía talento y no llegaría a nada, pero aquel niño pequeño y gordito al que llamaban "bolita" no paró de entrenar y empezó a ganar a aquellos contra los que antes había perdido.

Mejoró físicamente, ganó confianza y a los 18 años se hizo profesional. Al poco tiempo se sitúo entre los mejores del mundo. Conquistó quince títulos de ATP en individuales y veinte en dobles, categoría en la que llegó a ser número 1 del mundo. También fue plata olímpica en Seúl 88 y fue el capitán de la Copa Davis que llevó a España a la histórica victoria ante Argentina.

Charlamos con él sobre su carrera, sus logros y su adiós al tenis en 'Por fin no es lunes'.