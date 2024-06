Edu Soto: "Yo a partir de rodar esta serie veo los atascos de otra manera"

En este ‘Atasco’ tan particular se ha metido un reparto de auténtico lujo con Antonio Resines, Toni Acosta, Arturo Valls, Anabel Alonso, José Mota, Luisa Gavasa o María León y Edu Soto, que hacen de una pareja que se encuentra en un momento comprometido. Un Edu Soto al que muchos todavía recuerdan como su mítico personaje el ‘Neng de Castefa’, y mira que han pasado ya casi 20 años de eso, pero desde entonces nos ha hecho disfrutar en el teatro, en la tele, en el cine y en la comedia, porque él puede con todo lo que le pongan por delante.

Se ha enfrentado incluso a su propio vértigo y al de su personaje en esta serie al pasarse ‘atascado’ en lo alto de una grúa todo el rodaje de la serie. Porque, según hemos sabido, más de una vez se lo han dejado olvidado ahí arriba entre toma y toma. Ahora le han preguntado si ha podido superar ese vértigo y si ha llegado a perdonar al equipo por dejarle colgado tanto rato.