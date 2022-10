Cristian Tekila: El músico y bombero que ha compuesto el himno de la ACB

‘De tres’ es el nuevo himno de la Liga Endesa ACB de baloncesto para esta temporada. Una canción que ha compuesto e interpretado el cantante y bombero Cristian Tekila. Y esto de cantante y bombero no es una simple anécdota. Porque cuando este sevillano no está componiendo está extinguiendo incendios o entrenando para ello. Una vida de sacrificio y esfuerzo que se traduce en letras como la de [[LINK:EXTERNO|||https://www.youtube.com/watch?v=kL6G-m1336k|||‘De tres’]], donde sí, habla de baloncesto, pero también de los valores que lleva por bandera. En Por fin no es lunes hablamos con Cristian sobre su tema y su vida.

Cristian Uribe, conocido como Cristian Tekila, empezó a dedicarse muy joven a la música, pinchando en discotecas de Andalucía. Cuando en su entorno empezaron a sugerirle que se "buscara un trabajo normal", Cristian se preparó para entrar en la Unidad Militar de Emergencias (UME), donde ingresó y por la que dejó la música. Pero allí volvió a tomar contacto con ella gracias a unos compañeros con los que formó el grupo Revolución Sur. Pero la pandemia volvió a apartarle de la música y tuvo que "volver a Sevilla con una mano delante y otra atrás". Allí se puso al frente de un kiosco de chucherías, "el peor negocio de la historia" recuerda Cristian, mientras se preparaba para ingresar en el INFOCA (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía).

Actualmente, Cristian Tekila forma parte del INFOCA como bombero y ha vuelto a hacer música gracias a la Liga Endesa ACB de baloncesto que ha seleccionado su canción 'De tres' como himno oficial de la temporada 2022-2023. Eso sí, ahora no se plantea dejar el traje de bombero para dedicarse solo a la música, como nos cuenta en Por fin no es lunes.