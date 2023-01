Carla Antonelli responde a Carmen Calvo: "Parece que lleva muy mal y no ha asimilado su destitución como vicepresidenta del Gobierno"

El 18 de octubre de 2022, Carla Antonelli, la primera mujer transexual en lograr un escaño político en España, solicitó su baja como militante del PSOE por la polémica que se generó en torno a los plazos de enmiendas de la 'Ley Trans', según ella porque "hay gotas que colman los vasos llenos y a punto de rebosar".

Dos meses después, el pasado 22 de diciembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde al proyecto de ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La llamada 'Ley Trans', que ahora tendrá que ir al Senado y posteriormente volver al Congreso para su aprobación definitiva, que se prevé antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Hace casi dos años, cuando se hizo público el borrador de la 'Ley Trans', Carla Antonelli pasó por los micrófonos de Por fin no es lunes: "Me parece que es injusto, por no decir sádico e inhumano que las personas trans -no más de 50.000 en este país- estemos en medio de este fuego cruzado donde el acoso por redes es indecente. Niñas, niños y adolescentes, las atenciones por parte de trabajadores sociales se han multiplicado, donde las agresiones se han multiplicado exponencialmente".

La polémica con Carmen Calvo

Hoy en día, el fuego sigue muy vivo. Y prueba de ello es la polémica surgida esta semana, cuando en un debate en la Cadena Ser sobre la 'Ley Trans', en el que José Manuel García Margallo preguntaba a qué cárcel iría un agresor sexual que se declarase mujer en el Registro. Pablo Iglesias respondió "Si cometiera un delito ¿A qué cárcel debería ir Carla Antonelli?", a lo que Carmen Calvo respondió: "Que se lo pregunten a Antonelli".

La exmilitante socialista responde a Calvo en Por fin no es lunes: "Yo soy el objetivo preferido, pero esta inquina, no sé. Parece que en el caso de Carmen Calvo, lleva muy mal la destitución como vicepresidenta del Gobierno y parece que busca culpables y tiene una obcecación personal hacia mí. En este caso concreto, ni siquiera Pablo Iglesias le estaba preguntando a ella, sino que ella interrumpió una conversación porque la pregunta se la estaba haciendo a Margallo, que fue el portavoz del mensaje del mal haciéndose eco de un supuesto usuario que le venía a preguntar eso".

Antonelli carga duramente contra la campaña que se está haciendo contra las personas trans: "Nos están exponiendo continuamente en cuestiones negativas, de delito, lanzando una imagen de delincuencia. No están hablando de las personas que están en los Parlamentos, ni de las catedráticas o vicepresidentas como en Bélgica, sino de qué pasaría si matáramos, violáramos, asesináramos. Por favor, que la estrategia es más vieja que el hilo negro: lanzar una imagen negativa y criminalizante sobre un colectivo, que es lo que ha hecho el machismo y el patriarcado recalcitrante toda la vida".

"Si cometes un delito, forzosamente tienes que ir al módulo de mujeres"

Respecto a la pregunta que Margallo hizo en el debate, es tajante: "Vamos a dejar las cositas claras. Desde hace 15 años con la ley 03/2007, las personas trans en este país podemos cambiar nuestra documentación sin necesidad de cirugía genital y si tú cometes un delito -vamos a entrar en el juego pendenciero- forzosamente y aunque te pongas haciendo el pino, tienes que ir al módulo de mujeres. Porque si el director de prisión te envía al módulo de hombres, estaría prevaricando porque tú eres de sexo legal mujer, cometas el delito que cometas".

"Pero eso ya lo sabe ella (en referencia a Carmen Calvo), y ella también sabe que en 2006, cuando era ministra de Cultura, junto con la directora general de Prisiones, redactamos una circular en previsión de esa ley 03/2007, donde las mujeres trans concretamente, si no tenían cambiada su documentación, al ingresar en prisión, podían pedir ser trasladadas al módulo acorde a su identidad de género. Eso se lleva produciendo en España desde hace 16 años y no ha pasado nada", asegura.

"Amelia Valcárcel se jactó de que iba ganando la 'guerra trans'"

Por eso pide que dejen de comparar al colectivo trans con los casos de acoso o violaciones porque cuando el país "mire hacia atrás dentro de unos años" y se vez "cómo se normalizó el acoso", dará "vergüenza ajena". Pero asegura "cada cual sabrá el lugar en el que ha estado de la historia. Nosotras sabemos perfectamente que estamos en el lado correcto, pero parece que hay personas que no han asimilado que fueron destituidas como vicepresidentas del Gobierno y que la 'Ley Trans' va a ser, y que encima han perdido eso. Porque algunas se jactaban, como Amelia Valcárcel, de que iban ganando la 'guerra trans'. Pues al final parece que no había ninguna guerra, sino que era una refriega en el barro".

"Cuando salga la ley, casi nadie va a haber estado en el lado oscuro y serán las 'aquilinas polainas' de 2030. Para quien no lo sepa Aquilino Polaino es un señor que llevó el PP al Senado con el matrimonio igualitario, que dijo que el colectivo LGTBI éramos hijos de padres borrachos, alcoholizados y que nos habían violado", explica.

Guerra de poder

Asegura ser víctima de una "guerra de poder" y critica que ahora se diga que hace falta debate sobre la ley cuando esta se presentó en el Congreso de los Diputados en 2017 por parte del PSOE y "mucho más avanzada en la parte del cambio registral" de lo que está ahora. "Si en ese momento no dijiste nada y aplaudiste -y el propio Pedro Sánchez felicitó en noviembre de 2017 que se iba a tramitar-, ¿cómo es posible que ahora no sea bueno y sea una aberración que borra a las mujeres? Sencillamente, porque el Ministerio de Igualdad ya no lo lleva la misma señora que ahora dice que borra a las mujeres", responde.

"En cualquier caso, la historia se seguirá escribiendo. En 2023, la 'Ley Trans' va a ser ley y cada cual sabrá en qué lado de la historia estuvo y algunas personas pasarán por haber intentado cercenar los derechos de otras personas.