Alfonso Rodríguez, alcalde de Calviá: "Queremos un turismo joven compatible con otros tipos de turismo"

Tras más de dos años de pandemia parece las cosas empiezan a volver poco a poco a la normalidad. En estas fechas de Semana Santa destinos turísticos como Calviá vuelven a contar con datos parecidos a los de 2018 y 2019.

El alcalde de Calviá asegura que en la localidad están trabajando en una reconversión absoluta. "Tenemos muchos destinos turísticos y todos están viviendo una evolución a esa calidad que se está consiguiendo poco a poco. Necesitamos un pequeño esfuerzo más para erradicar por completo aquellos excesos que quedan en la retina estigmatizando algún destino, de manera injusta, como Magaluf".

Y es que en los últimos años se han repetido las imágenes de lo que se ha conocido como "turismo de borrachera". Rodríguez Badal matiza que es un tipo de turismo que "no queremos, pero eso no quiere decir que no queramos ocio o turismo joven. Queremos un turismo joven que sea compatible con el turismo de familia, adulto, de parejas, deportivo... No podemos estar pensando en bajar precios para que venga gente joven a cometer los excesos que en su país de origen no les permiten".