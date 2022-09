La Palma, vida después del volcán

Mario Viciosa en sus sección "Divulga que algo queda" pone el foco en el trabajo que están desarrollando los científicos sobre el terreno. El volcán de La Palma dejó de emitir lava el pasado 25 de diciembre. La erupción más larga de la historia conocida de la isla cesó tras 85 días, en los que vimos en directo todos y cada uno de los momentos de tragedia y fascinación. Pocos procesos eruptivos han sido tan monitorizados en tiempo real y con tecnología tan puntera. Pero cuando el Gobierno de Canarias dio por apagado el volcán y se apagaron también los focos y las cámaras, los científicos siguieron sobre el terreno.

Hay tres cosas a las que prestan especial atención. La primera, son los gases. En particular el CO2. Y ese no es el problema cerca del volcán, donde se puede estar sin mascarilla o respiradores porque no hay ceniza flotando ni gases. El aire es irrespirable cerca del mar en dos puntos: Puerto Naos y La Bombilla. Sus vecinos no pueden pasar más que en momentos puntuales a sus casas.

La segunda, el enfriamiento de las coladas, que es algo lento y desigual, dependiendo de la zona.

La tercera, la parte biológica. Porque estas islas nacidas del fuego son un paraíso e infierno al mismo tiempo. Y eso ha obligado a las especies a hacer malabarismos evolutivos. Y los científicos se han dado cuenta de que en esto hay una especie campeona del mundo: el pino canario. Un año después, los troncos están rebrotando en lo que parecían postes quemados cubiertos por la ceniza.

