Hidrógeno, ¿energía limpia del futuro o burbuja?

¿Dejaremos un día de repostar gasolina y pondremos hidrógeno en el coche? ¿Funcionarán con hidrógeno las calderas de nuestros hogares? Nunca se había hablado tanto del hidrógeno como ahora. Por el momento, su uso para obtener energía es residual. Sin embargo, desde que estalló la guerra de Ucrania, se ha planteado hasta la construcción de un gran gasoducto en España con destino al resto de Europa, listo para transportar hidrógeno verde. Y esto suena a una nueva fiebre del petróleo. En Huesca se ha descubierto un pozo o yacimiento de este gas, ¿se va a convertir España en el nuevo Golfo Pérsico?

El hidrógeno no es exactamente un combustible, como el gas o el petróleo. El hidrógeno se considera un vector energético. Pero, ¿cómo se produce? Por electrólisis. Tú metes una corriente eléctrica a un litro de agua con dos tubitos donde acaban los terminales de los cables. Y aquello empieza a burbujear. En un extremo, las burbujas son de oxígeno; y en el otro, son de hidrógeno. Este segundo es el que nos interesa. Resumiendo mucho, lo que se hace es romper el H2O. Y quedarnos con la parte H2 de la molécula. El hidrógeno.

Necesitamos electricidad para producir hidrógeno, que más tarde producirá electricidad. Y aquí es donde encontramos el primer 'pero' a las promesas del hidrógeno. Tienes que conseguir que el procedimiento sea eficiente para que compense. Al hidrógeno se le pueden poner muchos colores, a modo de etiqueta, dependiendo de si para producirlo se han usado o no energías renovables. Si es el caso, se le llama 'hidrógeno verde' y esto sería lo ideal. Porque se trata de emitir la menor cantidad de gases de efecto invernadero posible y con el menor impacto en los ecosistemas.

¿Se puede adaptar la infraestructura que ya tenemos para el gas (por ejemplo, en casa) para el hidrógeno? Se podría, pero hay estudios que dicen que no es algo que compense a nivel doméstico. Es caro. Igual que es caro y complejo adaptar un gasoducto de los que teníamos para el gas natural. ¿Y eso de que sea España la nueva Catar en lo energético? Los yacimientos nos suenan muy bien porque es cierto que ahí no tienes que gastar electricidad para fabricar hidrógeno. A eso se le llama hidrógeno dorado. Pero esto no es el nuevo El Dorado. Porque también es muy costoso el procedimiento de extracción, tiene su impacto ambiental y, desde luego, por ahora está prohibido en España.