Divulga que algo queda: El asesino del Zodiaco descifrado por la ciencia

El asesino del Zodiaco vuelve a ser noticia. Ese asesino en serie que mató a 5 personas y se atribuyó otras 32 muertes en los años sesenta en California. Nunca fue capturado. Uno de sus famosos mensajes cifrados ha sido descifrado. 51 años después de que lo recibiera el San Francisco Chronicle.

El asesino del Zodiaco enviaba tras matar cartas a los principales periódicos de California. Firmaba el dibujo de una mirilla de rifle. Y en ocasiones acompañaba estas cartas con un mensaje cifrado. Amenazaba con matar más si no eran publicadas en el periódico. Al principio se las publicaron y luego cuando la cosa se fue alargando y creciendo dejaron de seguir sus reglas y la policía y los periodistas impusieron las suyas.

En las cartas Zodiac se atribuía algún asesinato, dando detalles que no se habían hecho públicos. Se burlaba de la policía y siempre con tono de superioridad. Decía que en los mensajes cifrados daba pistas sobre su identidad.

El mensaje descrifrado

El mensaje descifrado dice: “Espero que lo estéis pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada.

Así que les asusta la muerte. A mí no me asusta porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca”.

Ha sido un equipo de aficionados a los criptogramas formado por un desarrollador de software estadounidense, un matemático australiano y un programador belga. Cada uno desde su casa, como todo hoy en día, pusieron sus cerebros a trabajar juntos.

David Oranchak, el estadounidense, es la cabeza visible de este trío, porque tiene un canal de youtube y durante la cuarentena se animó a colgar una serie de vídeos sobre los criptogramas de Zodiac. De hecho llevaba intentando descifrar este criptograma 14 años.

¿Por qué los perros tienen casi siempre la nariz fría?

Los científicos han comprobado que la nariz es demasiado pequeña como para contribuir a la regulación de la temperatura corporal.

Así que ahora están comprobando otra teoría. Y es que la nariz les sirva para cazar. Que esta nariz fría suponga alguna ventaja a la hora de cazar. Y por el momento, todo apunta a que sí. Han averiguado que el cerebro de los canes se activa, se estimula más, cuando notan que un objeto está calentito.