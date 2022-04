Pablo Pombo: "El éxito del PP no depende de subrayar lo malo que es Sánchez, sino de ser mejor que él"

Creo que fuimos los primeros, hace más de un mes, que hablamos de la inflación de doble dígito. Preferiría haberme equivocado. Y también equivocarme en lo que contaré ahora. La subida de los precios no ha tocado techo, abril será seguramente más duro que este marzo. Dicen los optimistas que quizá en junio empiece a mejorar la cosa, sobre todo si la guerra de Ucrania se termina. Yo tiendo a pensar que la inflación no es coyuntural, que esto es estructural, que los precios seguirán muy altos todo el año. Y que conviene que nos hagamos a la idea. La opinión pública se va a agitar, lo veremos en las encuestas.

Y, esto es lo que piensan algunos expertos, quizá veamos lo que nunca creímos que veríamos en nuestra sociedad de la abundancia. Puede que veamos periodos de escasez. Riesgo de racionamiento de gas y en las gasolineras. Shock energético lo llaman. Veremos, pero no pinta bien la cosa. Esa es la verdad. La verdad es que tendremos que encontrar el punto de dulzura en el tormento.

¿Levantará Feijóo al Partido Popular?

Creo que Casado llevó a un partido central, clave para España, al borde del abismo. Hay que dejar el pasado atrás cuanto antes. Lo tiene difícil Feijóo, eso es así. VOX aprieta y no ha tocado techo todavía. Aprieta porque se está beneficiando del malestar social. Igual que Podemos en su día. El populismo es eso.

Ahora bien, las encuestas señalan una mejora inicial que primero tiene que consolidarse y que luego habría que ampliar. Lo primero, la consolidación, creo que es bastante probable que ocurra. Y que lo veremos a corto plazo. Lo segundo, la ampliación, el crecimiento del PP, dependerá de su habilidad. Habilidad no tanto para enfrentarse con el PSOE, como de seducir a capas sociales que hoy están alejadas del PP. El voto de los mayores no es el problema. El voto femenino es su oportunidad porque ahí no termina de calar VOX.

Pero su reto, el gran desafío electoral, está primero en conectar con los que van de 45 a 54 años. Y luego entre los 35 y los 44. Puede que su éxito dependa no de subrayar lo malo que es Sánchez, sino de ser mejor que lo que hay. No debería ser difícil. Estamos huérfanos de una política mejor.